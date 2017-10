TÜV Rheinland zertifiziert Servicequalität von Knauber Gas

Bonn - 09. Oktober. Wie kundenorientiert ist Knauber Gas? Mit dieser Frage beschäftigten sich in den vergangenen Wochen die Prüfer des TÜV Rheinlands. Anhand von Stichproben wurde die Beratungsqualität des deutschlandweit aktiven Flüssiggasanbieters aus Kundensicht bewertet. Zusätzlich wurde eine Kundenumfrage durchgeführt. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen: Das Bonner Unternehmen schnitt in nahezu allen Bewertungskategorien vorbildlich ab.



Der TÜV Rheinland hat erneut die Servicequalität von Knauber Gas bestätigt. Im Rahmen eines freiwilligen Audits wurden verschiedene Bereiche des Tochterunternehmens der Knauber Unternehmensgruppe unter dem Aspekt der Kundenorientierung unter die Lupe genommen.



Anhand von Stichproben prüfte TÜV Rheinland zunächst die Einhaltung der geforderten Kriterien, die der Standard an das Unternehmen stellt. In einem zweiten Schritt erfolgte schließlich eine Umfrage unter 69 Kunden des Unternehmens, die weitere wertvolle Erkenntnisse für die Auswertung zutage brachte.



So gab jeder zweite befragte Kunde an, die Qualität und Auswahl an Dienstleistungen sei ausschlaggebend für die Wahl des Unternehmens gewesen. Über 60 Prozent nannten zudem die Servicequalität als Grund, Flüssiggas von Knauber zu beziehen. Mehr als 60 Prozent gaben zudem an, Stammkunden zu sein.



Weiterhin ergab die Umfrage, dass die Kunden sowohl mit der telefonischen Erreichbarkeit von Knauber Gas (95 Prozent) als auch mit der fachlichen Kompetenz der Ansprechpartner (92 Prozent), der Freundlichkeit bzw. dem Entgegenkommen der Ansprechpartner (95 Prozent) und ihrer Verlässlichkeit (93 Prozent) zufrieden oder sehr zufrieden sind.



Knauber Gas unterzieht sich bereits seit 2005 freiwilligen Audits. Dennoch sieht Knauber Gas-Bereichsleiter Jürgen Wagenpfeil nach wie vor Mehrwerte in einer regelmäßigen Teilnahme: "Die Zertifizierungsverfahren bieten uns die Möglichkeit, aus der kritischen Perspektive eines Externen auf unsere Unternehmensprozesse zu schauen. Letztlich ist dies die Position, die auch unser Kunde einnimmt. Daher bieten uns die Prüfverfahren sehr wertvolle Erkenntnisse, um unsere alltäglichen Abläufe zu verbessern."



Die Zertifizierung von TÜV Rheinland ist für die nächsten drei Jahre gültig. Die Aufrechterhaltung der Zertifizierung erfolgt durch jährliche Überwachungsaudits. Dabei wird überprüft, ob die Anforderungen des Standards weiterhin eingehalten werden.