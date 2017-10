Zu 100 Prozent dem Channel verpflichtet - Avecto stellt den Partnervertrieb neu auf

Bad Homburg, 06. Oktober 2017: "Wir haben unser Partnerprogramm nach intensiven Diskussionen überarbeitet und auf die Bedürfnisse unserer Partner abgestimmt", sagt Peter Schaudeck, Senior Channel Manager Central & East Europe (CEE) bei Avecto. "Wir haben für unsere Region drei Ebenen definiert - Platin, Gold und Bronze (Letzterer entspricht dem Authorized Reseller Status). Den Silber Status behalten wir uns als mögliche Ausbaustufe für die Zukunft vor. Zudem unterstützen wir unsere Partner mit Wissen und Schulung rund um Technologie, Vertrieb und Marketing."Darüber hinaus erhalten die Partner direkten Marketing-Support - etwa Werbekostenzuschüsse oder die Möglichkeit an gemeinsamen Marketing-Aktionen teilzunehmen. Auch bei den Themen Consultant Services, Lead Generation und Incentives können die Partner auf Avecto zählen.Bereits seit Ende April veranstaltet Avecto rund um die Erde Roadshows, bei denen das Unternehmen sich und seine Partner vorstellt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind insgesamt sieben Veranstaltungen geplant. Unter anderem stehen Zürich, München und Frankfurt auf dem Programm."Wir wollen den Anwendern unsere Partner als die Sicherheitsexperten vorstellen, die sich mit unserer Software exzellent auskennen", so Schaudeck weiter. "In einem komplexen Markt mit großem Wettbewerb ist die Arbeit mit Partnern unverzichtbar. Wir vertreiben unsere Produkte zu nahezu 100 Prozent über den Channel."Bis heute hat Avecto rund 20 Partner in der CEE Region gewonnen. In der "DACH"-Region wurde Bechtle als "Number One"-Reseller ausgezeichnet. Weitere Partner auf dem deutschen Markt sind zum Beispiel QGroup und Computacenter."In den vergangenen Monaten haben kriminelle Hacker Unternehmen und Behörden mit Malware angegriffen, PCs und Server übernommen und Lösegeld erpresst. Aber gemeinsam mit Avecto werden wir die Assets unserer Kunden schützen und die Welt sicherer machen", sagt Mathias Schick, Head of Software 360, Bechtle Logistik & Service GmbH.In Österreich vertreibt Avecto seine Software unter anderem gemeinsam mit CoreTec, in der Schweiz erhalten die Kunden über Avantec die Avecto-Sicherheitslösungen."Defendpoint von Avecto eignet sich nicht nur als Malwareschutz, sondern ist auch ein effektives Mittel zur Umsetzung von Compliance-Anforderungen und ein Schutz vor Insider-Bedrohungen", erklärt Christian Schwarzer, CO-CEO von Avantec. "Diese Kombination macht Avecto insbesondere für unsere Kunden mit hohen Compliance-Anforderungen aus der Finanz- oder Pharmaindustrie interessant."Der Aufbau des Vertriebsnetzes in Deutschland, Österreich und der Schweiz sei bisher sehr erfolgreich gewesen, sagt Schaudeck. "Jetzt schauen wir in Richtung Osten. Wir wollen unser Vertriebsnetzwerk erweitern und unseren Anwendern Partner vorstellen, die unseren bisherigen Partnern an Kompetenz und Sicherheitsexpertise an nichts nachstehen."Besuchen Sie Avecto auf der IT-SA in Nürnberg (10. Bis 12. Oktober) Halle 10.1 Stand 320



Bildinformation: Avecto