Neues Reise-Magazin 360° USA startet

Mit einer Schwerpunktausgabe über den Bundesstaat Florida startet der Verlag 360° medien mettmann sein insgesamt fünftes quartalsweise erscheinendes Destinationsmagazin und verbreitet das Heft mit einer Auflage von 7.500 Exemplaren pro Ausgabe. Das Reisemagazin ist ab sofort im Handel erhältlich.Die USA sind für viele Deutsche das Sehnsuchtsziel schlechthin und zählen zu den beliebtesten Reisezielen. Mehr als zwei Millionen Bundesbürger erfüllen sich Jahr für Jahr ihren Reisetraum. Kein Wunder, denn die USA haben einiges zu bieten: Millionen-Metropolen wie New York und Los Angeles treffen auf Naturschönheiten wie den Grand Canyon und den farbenfrohen Indian Summer an der Nordostküste. Vom arktischen Klima in Alaska bis zu Tropenfeeling auf Hawaii lassen sich alle Klimazonen in einem Land erleben. Mit dem Yellowstone National Park, berühmt für Geysire und seine Tierwelt, gründete das Land schon im Jahr 1872 das weltweit erste Schutzgebiet. Und selbst Einheimische schwärmen: „Die Nationalparks sind das Beste, was Amerika zu bieten hat!“ Hinzu kommen eine lebendige Kunst- und Kulturszene – in vielen Lebensbereichen (nicht nur in der Wirtschaft) gibt das Land der unbegrenzten Möglichkeiten bis heute den Takt vor. Die berühmten Aufsteigergeschichten „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ faszinieren bis heute.Ab sofort können die Leser des Magazins 360° USA die große Vielfalt der USA alle drei Monate in den Rubriken Reisen, Natur und Gesellschaft auf rund 80 Seiten erleben. In jeder Ausgabe werden zudem ein Nationalpark sowie in der Rubrik „48 Stunden in ...“ eine der zahlreichen lebendigen Städte in den USA vorgestellt. Die erste Ausgabe steht ganz im Zeichen des Sunshine State Florida: Der Bundesstaat im Südosten ist eines der beliebtesten Ziele der Deutschen, auch wenn regelmäßig Tropenstürme heranziehen und erst im September Hurrikan „Irma“ für furchtbare Zerstörungen gesorgt hat. Dennoch: Oftmals weckt gerade eine Reise nach Florida das USA-Reisefieber. Die Redaktion des Magazins 360° USA stellt neben Bekanntem auch Geheimtipps vor, etwa rund um die Unterhaltungs-Hochburg Orlando. Speziell für Eltern und Kids geht es nach Sarasota und Miami. In der folgenden Ausgabe – Erscheinungstermin ist der 15. Februar 2018 – steht der Bundesstaat Kalifornien im Mittelpunkt des Heftes.Weitere Themen sind unter anderem eine Fahrradtour durch die Nationalparks, Tipps für „48 Stunden in Seattle“ sowie eine Entdeckungsreise in den Glacier Bay National Park in Alaska, nur per Boot oder Flugzeug zu erreichen.Fakten zum Magazin 360° USAErscheinungsweise: quartalsweiseAuflage: 7.500 ExemplareSeitenumgang: ca. 80 Seiten pro AusgabeFormat: DIN A4 (297 mm x 210 mm)Preis Einzelheft: 8,90 €Preis Jahresabonnement (Versandadresse in Deutschland): 32 €Preis Zweijahresabonnement (Versandadresse in Deutschland): 56 €Preis 1/1-Anzeige 4c: 1.500 €Verantwortlicher Redakteur: Christian DoseMediaberatung: Cornelia Heine



