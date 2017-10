royalmedia entwickelt Augmented Reality-Lösungen

Die royalmedia GmbH & Co. KG mit Sitz in München ist seit über 30 Jahren erfahrener Mediendienstleister mit namhaften Kunden und deckt die komplette Bandbreite der Produkt- und Firmenwerbung ab. Dabei hat das Unternehmen den Finger stets am Puls der Zeit und entdeckt neue und innovative Kanäle. Nun erweitert royalmedia das eigene Portofolio und bietet maßgeschneiderte Augmented Reality-Lösungen an.Zum Start in das neue Geschäftsfeld präsentiert das Unternehmen die eigens entwickelte royalmedia-App „AR-Experience“, mit der interessierte Kunden die Welt der virtuellen Erweiterungen spielerisch kennenlernen können.Die innovative Technologie der „erweiterten Realität“ bereichert die reale Umwelt mit digital erzeugten Szenarien. Die enorme Faszinationskraft dieser neuen Technologie zeigte der Hype um das Spiel „Pokémon Go“. Auf der ganzen Welt jagten Millionen von Menschen versteckte Fantasiewesen.Spiele sind dabei aber nur Nebenschauplätze. In der Industrie, Logistik und anderen Bereichen der Arbeitswelt beginnt AR allmählich eine wichtige Rolle zu spielen. Es wird sich vor allem dort durchsetzen, wo es einen echten Mehrwert bietet, zum Beispiel bei einer Bedienungsanleitung direkt am Produkt.Es wird deutlich: „Augmented Reality ist die Zukunft und birgt enormes Potenzial, auch im Marketing. Wir brauchen Werbung, die nicht nervt, sondern hilft neue Zielgruppen zu erreichen.“ so Florian Fischer von royalmedia.Die royalmedia-AR-App „AR-Experience“ ist kostenlos erhältlich im App Store und bei Google Play. Alle Infos und viele Beispiele finden Sie auf www.aug-reality.de