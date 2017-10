Sichere und automatisierte Lohnabrechnung mit starkem Partner

Berlin, 09.10.2017. Die Human Capital Management Plattform HRlab aus Berlin kooperiert mit der eurodata AG zur Automatisierung der Lohnabrechnung. Zum 40. Deutschen Steuerberatertag, der vom 8. bis 10. Oktober in Berlin stattfindet, verkünden HRlab und die eurodata AG die Verzahnung des Systems edlohn mit HRlab, um einen lückenlosen Abrechnungsprozess mit der Plattform für Personalwesen zu ermöglichen. Eurodata erweist sich vor allem in Bezug auf Datensicherheit als geeigneter Partner, dessen Lösungen mit der agilen Prozessstruktur von HRlab konformgehen.







Als Anbieter unternehmensübergreifender SaaS-Lösungen für Steuerberater, KMUs und Handelsnetze ist die professionelle Lohnabrechnung Teil des breiten Angebots von eurodata. Die Softwarelösungen werden im eigenen, zertifizierten Rechenzentrum betrieben und gewährleisten absolute Datensicherheit und Abrechnungszuverlässigkeit. HRlab bietet als digitale Plattform für Personalmanagement die Verwaltung sämtlicher Personaldaten in sicherer Umgebung. Für die Plattform erwies sich eurodata als perfekter Partner im Prozess der Lohnabrechnung, um nicht nur einen effizienten und automatisierten, sondern auch geschützten Prozessablauf zu gewährleisten.







Die cloudbasierte Plattform HRlab bietet durch die Kommunikation mit Drittsystemen ein vollumfängliches Personalmanagement. „Die Zusammenarbeit mit eurodata erlaubt den Nutzern von HRlab, die Lohn- und Gehaltsabrechnung sicher und automatisiert abzuwickeln,“ erklärt Achim Trude, CEO von HRlab. „Der reibungslose Abrechnungsprozess verspricht eine fehlerfreie und vor allem zeitsparende Lohnabrechnung Durch die Kooperation mit eurodata erweist sich HRlab somit als die Komplettlösung für Personalmanagement.“







Treffen Sie HRlab auf dem 40. Deutschen Steuerberatertag. Im Obergeschoss des Maritim Hotels Berlin können Sie am Stand 23 mehr über das ganzheitliche Personalmanagement mit HRlab erfahren.