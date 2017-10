Neuer Online-Shop www.vitecco.de ab sofort mit Konfigurator!

Hannover / Ronnenberg, 09.10.2017Die ViTecco GmbH, der Spezialist für Video-Elektronik, hat seine Internet-Seite www.vitecco.de völlig neu gestaltet. Das neue, frische Design und eine benutzerfreundliche Oberfläche sowie eine noch bessere Übersicht versprechen ein modernes Einkaufserlebnis.Auf der Seite Signalwandler / Konverter stellt ViTecco seinen Kunden einen Konfigurator zur Verfügung mit dem nun noch einfacher der benötigte Signalwandler/Konverter im Online-Shop gefunden werden kann.Einfach nur die Signalart des Zuspielers und die Signalart des Empfängers auswählen, ist ein Produkt verfügbar, wird der Button nebenan grün und der Kunde gelangt durch einen einfachen Klick auf den grünen Button direkt zu dem gesuchten Artikel.Noch einfacher, freut sich Geschäftsführer Gunnar Eicke, können wir es unseren Kunden nicht machen.Selbstverständlich ist der neue ViTecco Online-Shop so optimiert worden, dass er auch über mobile Endgeräte wie Smartphone und Tablet aufrufbar ist.Auch die Navigation im Shop wurde kräftig optimiert, ab sofort ist das Finden der richtigen Artikel noch einfacher geworden. In 7 Rubriken sinde die über 100 ViTecco-Produkte aufgegliedert: Extender, Verteiler, Umschalter, Kreuschienen, Signalwandler/Konverter, Premium Kabel und Sonstige.Und wenn Sie sich der Kunde mal nicht sicher sind, ob das ausgewählte Produkt tatsächlich das Richtige ist, dann steht das ViTecco Vertriebs-Team sehr gern von Montag - Freitag in der Zeit von 08:00 - 17:00 h unter der Festnetznummer 0511 - 2200 7050 tatkräftig zur Verfügung. Im Gegensatz zu vielen Mitwettbewerbern ist dieser Service Team unter einer "normalen" Festnetz-Nummer zu erreichen, nicht unter einer 0180-Nummer, die vom Mobiltelefon schnell mal 0,40 Cent und mehr kostet.



Bildinformation: ViTecco GmbH