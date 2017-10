Black & White die Hochzeitsmesse im Bayerischen Hof

Die Spannung im Bayerischen Hof und der Metropolregion um Erlangen steigt. Bis zur lange erwarteten Hochzeitsmesse "Black & White" am 15. Oktober verbleiben nur noch wenige Tage und die Vorfreude in um das 4-Sterne Business Hotel ist beinahe mit Händen greifbar. "Wir bekommen sehr viele Anfragen zu unserer Messe, sogar Anfragen zu Hochzeiten in unserem Haus sind in den vergangenen Wochen sprunghaft gestiegen", sagt Direktor Gianni Dottori.Das neue Konzept und die damit verbundenen Attraktionen findet bereits in der Vorbereitungsphase sehr viel Anklang. Mit über 30 verschiedenen Ausstellern aus verschiedensten Service-Richtungen bietet der Bayerische Hof an diesem Sonntag eine wirklich farbenfrohe Palette an Hochzeitsdienstleistern für seine Besucher. Neben Ausstellern für Hochzeitsmode, Fotografie, Musik und weiterem finden sich sogar zwei verschiedene Kinderbetreuungs-Unternehmen, ein Dessous Modenhersteller, ein Limousinen-Service und vieles mehr.Mit Spannung erwartet werden auch die für diesen Tag geplanten Dessous- und Brautmodenshows, die sicherlich für den einen oder anderen Hingucker sorgen werden. Auch vor dem Haus selbst wird es Attraktionen geben, wie zum Beispiel lange Stretch-Limousinen und einen amerikanischen XXL-Geländewagen Hummer H1. Im Außenbereich gibt es noch dazu einen Foodtruck sowie Essenstände mit Burgern und Bratwürstl vom Bayerischen Hof selbst. Dazu wird es im Hofgewölbe, dem Hauptpunkt der Messe und Eventsaal des Hotels, ein Interview mit einem im Bayerischen Hof verheirateten Ehepaar geben, ein feierlicher Hochzeitstorten-Anschnitt wird zelebriert und es wird mehrere Gewinnspiele geben."Wir sehen diesen Tag nicht als Messe-Tag an, wir sehen es als ein Fest, ein Fest der Liebe", sagt Gianni Dottori. "Wir freuen uns wirklich sehr und man spürt, dass es den Bewohnern der Stadt ähnlich geht."Die 13. Hochzeitsmesse mit dem Motto "Black & White" findet am 15. Oktober von 11 bis 17 Uhr im Bayerischen Hof Erlangen, Schuhstraße 31, statt.



