Sich den Staub des Alltags von der Seele waschen

Beim Erstellen von Kunst entstehen kreative Freiräume, die uns auch im Alltag nutzen. Denn mit dem Verwirklichen von Gestaltungsideen kann seelische Widerstandkraft aufgebaut werden. Die Stuttgarter Tagesklinik MentaCare lädt daher ab dem 19. Oktober bis zum 30. November zu vier Kreativ-Abenden auf den Killesberg in die Azenbergstraße 68 ein. Unter fachkundiger Begleitung können Teilnehmer donnerstags jeweils von 18.00 bis 21.00 Uhr nach Herzenslaune malen, tonen oder am Speckstein arbeiten, Neues erfahren und Bewährtes wiederentdecken. „Wir ermöglichen allen Teilnehmern, sich mit Kunst den Staub des Alltags von der Seele zu waschen. Um kreativ zu sein, sind keine Vorkenntnisse oder handwerkliches Können erforderlich", erklärt Dipl.-Kunsttherapeutin (FH) Lydia Muselmann-Bitterwolf, Leiterin des Ateliers. Für Begleitung sowie Material wird an den Atelier-Abenden wird eine Beteiligung von 30,- Euro pro Abend, insgesamt 120 Euro erhoben. Allen Teilnehmern ist das Tragen von unempfindlicher Kleidung empfohlen. Eine Anmeldung per E-Mail (info@mentacare.de) oder telefonisch (0711-76-1000) ist erwünscht. Atelier-Abende: Donnerstag, 19.10.2017, 18-21 UhrDonnerstag, 02.11.2017, 18-21 UhrDonnerstag, 16.11.2017, 18-21 UhrDonnerstag, 30.11.2017, 18-21 UhrVeranstaltungsort: MentaCare, Azenbergstr. 68, 70192 Stuttgart



