Zweiter Nachhaltigkeitsbericht der GELITA AG

Wachstum im Einklang mit Mensch und NaturEberbach, 9. Oktober 2017. Als Hersteller von reinen Naturprodukten fühlt sich die GELITA AG der Umwelt in hohem Maße verpflichtet und hat nachhaltiges Handeln fest in ihrer Firmenphilosophie verankert. Der zweite Nachhaltigkeitsbericht, der jetzt erschienen ist, informiert über das ökologische, wirtschaftliche und soziale Engagement des Unternehmens und zeigt die Fortschritte auf. Unter www.gelita.com steht der aktuelle Bericht in englischer Sprache zur Verfügung.Gelatine, Kollagen und Kollagenpeptide sind natürliche Produkte. Auf den achtsamen Umgang mit Ressourcen legt der weltweit führende Innovator und Hersteller von Kollagenproteinen mit Stammsitz in Eberbach deshalb besonderen Wert. "Unser Ziel ist es, wirtschaftliche Erfolge immer mit ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden", sagt Dr. Franz Josef Konert, Vorstandsvorsitzender der GELITA AG. An allen 21 Standorten weltweit sucht das Unternehmen kontinuierlich nach neuen Wegen, um die Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten.Breit gefächertes EngagementDas Nachhaltigkeitsengagement von GELITA ist vielfältig. Investitionen in neue, energiesparende Technologien und verbesserte Produktionsprozesse gehören ebenso dazu wie Maßnahmen zur Arbeitssicherheit oder soziale Initiativen für die Menschen an den GELITA Standorten rund um den Globus. Der gerade veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht stellt beispielhafte Projekte vor, die GELITA im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hat und informiert über die erzielten Fortschritte. Zu den Maßnahmen in den Werken zählen beispielsweise die Rückgewinnung von Wasser aus der Produktion, der Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder die Verwertung der Rückstände aus der Gelatine-Herstellung als Kompost. Dargestellt wird auch die Entwicklung wichtiger Kennzahlen. So konnte bei steigender Produktionsmenge unter anderem der Energieverbrauch, die Menge an eingesetztem Frischwasser, das Abwasservolumen und Emissionen wie das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) gesenkt werden.Innovationen für mehr LebensqualitätNeben der kontinuierlichen Verbesserung der eigenen Produktionsprozesse steht die Entwicklung von Innovationen im Mittelpunkt. "Auch unsere Qualitätsprodukte tragen wesentlich dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen - beispielsweise wenn sie in Dünge- oder Reinigungsmitteln zum Einsatz kommen. Und sie leisten einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden", sagt Michael Teppner, Leiter Marketing und Kommunikation bei GELITA. So steigt die Lebenserwartung der Menschen von Jahr zu Jahr. Viele wünschen sich, auch im Alter aktiv und mobil zu sein. In Nahrungsergänzungsmitteln sorgen Kollagenpeptide für starke Knochen und geschmeidige Gelenke. In Verbindung mit regelmäßigem Krafttraining tragen sie dazu bei, die Muskelkraft zu bewahren. Auch Produkte für glatte Haut, glänzende Haare und feste Fingernägel kommen von GELITA. Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen ihre Wirksamkeit.Bei der Verarbeitung von tierischen Rohstoffen - Nebenprodukte der Fleischerzeugung wie Rinderhaut oder Schweineschwarten - für Gelatine und Kollagenpeptide fallen auch Fette, funktionelle Proteine und Mineralien an. GELITA hat komplexe Prozesse entwickelt, um daraus Qualitätsprodukte herzustellen - beispielsweise Dünger, Tiernahrung oder Bio-Kraftstoffe. "Unsere modernen Verarbeitungsprozesse erlauben es uns, die eingesetzten Rohstoffe nahezu komplett, nachhaltig und effizient zu verwerten", so Teppner.Der Mensch im FokusNachhaltiges Wirtschaften beinhaltet auch den richtigen Umgang mit Mitarbeitern. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz haben bei GELITA höchste Priorität. So tragen unter anderem die Verbesserung von Arbeitsprozessen oder die Investition in sichere Anlagen dazu bei, dass die Zahl der Arbeitsunfälle an den Standorten stetig zurückgegangen ist. Dabei wuchs die Anzahl der Beschäftigten weltweit an. Das soziale Engagement endet bei GELITA nicht am Werkstor: 2016 unterstützte das Unternehmen 96 Projekte weltweit. Das Spektrum reicht von Sportveranstaltungen über die Hilfe für sozial Benachteiligte bis hin zur Bildung junger Menschen. Hierzu zählen Kooperationen mit Schulen, Studienreisen oder Musikunterricht für begabte Kinder und Jugendliche. Nachhaltiges Engagement bei GELITA bedeutet aber mehr als materielle Unterstützung "Unsere Mitarbeiter packen auch selbst mit an, wenn es darum geht, zu helfen", so Teppner.Hinweis für RedaktionenDer Nachhaltigkeitsbericht steht unter www.gelita.com in englischer Sprache als E-Paper zur Verfügung. Eine PDF-Version und weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsengagement der GELITA AG finden Sie www.gelita.com/de/gelita-csr



Bildinformation: Zweiter Nachhaltigkeitsbericht der GELITA AG