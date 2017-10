Persönliche Berater gegenüber Robo Advisors bevorzugt: Finanzexperten wie die ascent AG punkten

Immer mehr Online-Dienste übernehmen die Finanzplanung und Entwicklung einer Investmentstrategie für Anleger. Dennoch vertrauen viele Sparer nach wie vor eher Finanzberatern wie die ascent AG aus Karlsruhe.Schnelligkeit und standardisierte Auswahlverfahren zeichnen Online-Finanzplaner, sogenannte „Robo Advisors“, aus – eine fundierte Beratung oder ein realistisches Abwägen verschiedener Konzepte in Hinblick auf das persönliche Gefühl des Anlegers können sie nicht leisten. Doch genau das wünschen sich Sparer, die ihr Kapital renditestark anlegen möchten. Gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut explorare hat ein Hamburger Kreditinstitut eine Studie durchgeführt, die Präferenzen potenzieller Anleger untersuchte. Dabei stellte sich heraus, dass ein großer Teil der Befragten nicht auf Beratungskompetenz „von Mensch zu Mensch“ verzichten würde, wenn es um die Welt von Fonds & Co. geht.Kunden von Banken oder Finanzberatern schätzen vor allem die individuelle Betreuung und Entwicklung passgenauer Strategien, die sich nach den persönlichen Vorstellungen und Wünschen richten. Die ascent AG überrascht das Ergebnis der Umfrage daher nicht: 62 Prozent der Befragten haben mindestens einmal einen Berater konsultiert – und sind damit im Schnitt zufrieden mit 4,32 von 6 Punkten. Knapp 41 Prozent geben zudem an, dass für sie ein Investment ohne eine intensive Beratungsphase gar nicht in Frage kommt und sie ihren Berater alle nötigen Transaktionen tätigen lassen. Etwa 37 Prozent nutzen beide Wege, um ihre Finanzgeschäfte zu erledigen – online und offline. Sie stimmen sich mit ihrem Finanzprofi ab, regeln aber auch viele Angelegenheiten im Internet.Wie wichtig die persönliche Beratungsleistung vielen Sparern ist, zeigen auch die Zahlen hinsichtlich der bevorzugten Informationsquelle, um bei Marktentwicklungen und Renditechancen auf dem Laufenden zu bleiben. Die Mehrheit der Befragten, 46 Prozent, wenden sich hierfür an einen Bank- bzw. Finanzberater. 43 Prozent lesen Zeitungen und Magazine, lediglich 34 Prozent informieren sich auf Online-Portalen.Erfahrung, Kompetenz und die Fähigkeiten, auf individuelle Bedürfnisse einzugehen, haben also für viele Anleger nach wie vor Priorität. Online-Dienste sind zwar teilweise mit einem großen Fragenkatalog ausgestattet, um Präferenzen zu erfahren, aber auf Zweifel, Bedenken und das ganz individuelle Anlegerprofil können sie nicht eingehen. Die ascent AG aus Karlsruhe entspricht als Versicherungs- und Finanzanlagenvermittler diesem Sicherheitsbedürfnis und betreut Kunden mit maßgeschneiderten Beratungen sowie Anlagestrategien. Und mehr als das: Nicht nur im Kundengespräch, auch bei öffentlichen Vorträgen – und sogar in Schulen – teilen die Berater der ascent AG ihr Wissen mit Interessierten, um die Finanzbildung in Deutschland aktiv zu fördern.Weitere Informationen gibt es auf dem Blog http://www.ascentagerfahrungen.com/



Bildinformation: Persönliche Berater gegenüber Robo Advisors bevorzugt: Finanzexperten wie die ascent AG punkten