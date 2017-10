PocketDefi erreicht den ersten Meilenstein

Graz, im Oktober 2017 – Das österreichische Startup Liimtec ist mit dem PocketDefi bei der Crowdfundingplattform Indiegogo durchgestartet und hat innerhalb von 48 Stunden mit einer Summe von über 100.000 Euro das erste Finanzierungsziel erreicht. Dank der Bestellungen von über 200 Unterstützern wird die medizinische Zulassung für den mobilen, smarten Defibrillator nun weiter vorangetrieben. Durch die große Nachfrage werden die Features für den mobilen Lebensretter ab sofort erweitert. Bei Überschreiten der nächsten Fundingsumme von 250.000 Euro wird der PocketDefi mit weiteren Sprachpaketen für Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande ausgestattet. www.pocketdefi.com/crowdfundingDie erste und wichtigste Hürde ist genommen“ sagt Erfinder Jasper Ettema. „Das ganze Team freut sich über den deutlichen Zuspruch. Unser PocketDefi kann jetzt seinen Weg machen und wir sind bereit für die nächsten Schritte.“Mit den weiteren Finanzierungszielen wird der PocketDefi mit zusätzlichen Features ausgestattet. Als nächsten Step kündigt Ettema mit Erreichen der 250.000 Euro-Grenze die Erweiterung der Sprachen in den Anleitungen an. Bei 350.000 Euro steht die Entwicklung des Proximity Alterts auf dem Programm. Damit können PocketDefi-Besitzer im Falle eines Notfalls geortet und kontaktiert werden. Weitere Stretch-Goals werden folgen. Ab Dezember 2018 wird der PocketDefi dann an die Besteller ausgeliefert.Der PocketDefi ist mit 5 x 8 x 10 Zentimetern und einem Gewicht von 400 Gramm der kleinste und leichteste seiner Art. Auch die Verknüpfung mit dem Smartphone, hilfreiche Tipps via App und eine einfache Handhabung mit Sprachansagen unterscheiden ihn deutlich von herkömmlichen Defibrillatoren.Der mobile Lebensretter war in einem ersten Paket für 399 erhältlich und wird im weiteren für 449 Euro angeboten. Darin enthalten sind ein Basisgerät, ein Set Elektroden, eine Ladeplatte und die App für die ersten zwei Jahre.Hier ist der PocketDefi noch bis zum 3.11. bestellbar:www.pocketdefi.com/crowdfundingEinen ersten Eindruck zum smarten Helfer gibt es über dieses Video:https://youtu.be/vONpFRWcuKo



Bildinformation: PocketDefi / Liimtec GmbH - Logo