Seehausen am Staffelsee 9. Oktober 2017. Auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse präsentiert Weitkämper Technology die PubEngine ePublishing Lösung für eJournals und eBooks für die wissenschaftliche Community.Die PubEngine bietet alles was man braucht, um digitalen Content online zu vermarkten. Publizieren der Inhalte an Endkunden oder im B2B an Bibliotheken, Institutionen und Unternehmen.Die PubEngine ist federleicht und bietet hohe Flexibilität mit Enterprise NoSQL und Intelligenter Suche und Navigation. Für maximale Kunden- zufriedenheit und -loyalität.Speziell für Institutionen und Bibliotheken bietet die PubEngine Funktionen wie OpenURL, LinkResolver, DOI, Shibboleth und ein eigenes Dashboard für Bibliothekare. Die PubEngine ist die einzige COUNTER gelistete ePublishing Lösung aus Deutschland!Die PubEngine Hosting Architektur ist Garant für allerhöchste Verfügbarkeit und Sicherheit. Alle Komponenten und Datenbanken sind redundant auf mehrere Server in unterschiedlichen Rechenzentren verteilt und werden ständig repliziert und überwacht.Garantierte Reaktionszeit rund um die Uhr, auch nachts und am Wochenende. Schon heute wird die zukünftige Datenschutzverordnung GDPR erfüllt.In 25 Ländern weltweit. Distribution Network in 25 Ländern und 50 Städten bringt Inhalte auf Wunsch direkt zu den Kunden, weltweit.Erleben Sie die PubEngine live und besuchen Sie uns an unserem Stand L94 in Halle 4.2.



Bildinformation: Weitkämper Technology präsentiert PubEngine ePublishing Lösung auf der Frankfurter Buchmesse