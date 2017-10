Immobilienpreise in München Giesing

Giesing liegt im Südosten von München und teilt sich in die Stadtteile Ober- und Untergiesing. Historisch wurde es im Jahr 790 erstmals urkundlich erwähnt. Giesing lag nahe bei der Stadt München und stellte eine Art Zuflucht für Tagelöhner dar, die kein Wohnrecht in der Stadt bekamen. Im Jahr 1818 wurde Giesing selbständige Gemeinde und 1854 schließlich nach München eingemeindet. 1936 folgte die Aufteilung in Obergiesing und Untergießing-Harlaching. Bis heute lebt die Einteilung der Stadtgebiete im Bewusstsein der Menschen als eine soziale Abstufung fort. Obergiesing gilt weiterhin als Arbeiterviertel, Untergiesing erfährt derzeit eine Aufwertung. In München Obergiesing leben derzeit ungefähr 51.000 Menschen. In baulicher Hinsicht stellt sich Obergiesing uneinheitlich dar. Einerseits gibt es Einfamilienhäuser und kleine Siedlungen und andererseits mehrgeschossige Wohnblocks. In Untergiesing leben heute etwa 35.000 Menschen. Im Allgemeinen ist Untergiesing etwas moderner, es gibt einige neuere Restaurants und Cafes, an den Hauptstraßen findet man hauptsächlich Wohnblocks oder Mietshäuser, in den Nebenstraßen gibt es aber auch zahlreiche schöne alte Häuser.Hier die Immobilienpreise für München Giesing (Statistische Mittelwerte, Angebotspreise Oktober 2016 - Oktober 2017):Häusermarkt Giesing:In Obergiesing gab es im letzten Jahr 43 Häuser zu kaufen, im westlich dazu gelegenen Untergiesing insgesamt 40. Die einzelnen Objekte waren hinsichtlich Typ, Baujahr und Wohnfläche recht unterschiedlich, daher ist die folgende Einordnung bezüglich Hauspreisen nur eine grobe Orientierung. Näherungsweise können Einfamilienhäuser bei einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von etwa 9.000 EUR pro m² gefunden werden, wobei es eine große Streuung gibt, der Höchstwert lag bei den letztjährigen Inseraten bei knapp 18.000 EUR pro m². Doppelhaushälften in Ober- und Untergiesing bewegen sich im Schnitt bei ca. 8.000 EUR pro m², Reihenhäuser normalerweise im Bereich 6.000 bis 7.000 EUR pro m². Bei einem Kauf musste man damit bei einem Einfamilienhaus im Regelfall mit 1 bis 2 Mio. EUR Kaufpreis rechnen, bei Doppelhaushälften mit 1 bis 1,5 Mio. EUR, Reihenhäuser fanden sich preislich im Bereich 650.000 bis 1,6 Mio. EUR und Mehrfamilienhäuser bei z. B. 400 bis 600 m² im Bereich 3 bis 4,5 Mio. EUR.Wohnungsmarkt Giesing:Für Eigentumswohnungen wurden in Obergiesing 350 Verkaufsangebote registriert, in Untergiesing 286. Preislich lagen Wohnungen aus dem Bestand in Obergiesing bei durchschnittlich 6.050 EUR pro m², Neubauwohnungen ab Baujahr 2016 bei 6.850 EUR pro m². In Untergiesing wurden dagegen für Bestandswohnungen mittlere 7.000 EUR pro m² verlangt, für Neubauwohnungen im Schnitt 9.450 EUR pro m². Im Allgemeinen ist Untergiesing etwas teurer als Obergiesing. Exemplarisch kostet z. B. eine 80 m² Wohnung in Obergiesing rund 490.000 EUR, in Untergiesing 545.000 EUR. Eine 120 m² Wohnung in Obergiesing wird im Schnitt zu etwa 700.000 EUR angeboten, eine Wohnung gleicher Größe in Untergiesing zu etwa 890.000 EUR. Die teuerste Wohnung in Obergiesing lag bei ca. 1,4 Mio. EUR Kaufpreis, in Untergiesing bei 2,5 Mio. EUR.Tatsächliche Verkaufszahlen 2016:Im Jahr 2016 wurden 365 Bestandwohnungen in Untergiesing-Harlaching verkauft und 41 Neubaueigentumswohnungen notariell beurkundet. Somit gingen die Wohnungsverkäufe hier um etwa 20 % zum Vorjahr zurück. Weiterhing ab es 18 Verkäufe von Grundstücken für Wohnbebauung und 33 Hausverkäufe. In Obergiesing-Au wurden 368 bestehende Eigentumswohnungen verkauft sowie 17 Neubauwohnungen, insgesamt 35 % weniger als ein Jahr zuvor. 9 Grundstücke fanden neue Eigentümer und 9 Ein- bzw. 5 Mehrfamilienhäuser. Die Preisspanne ist natürlich groß. Um einen Einblick in die Verkaufspreise auf eine vereinfachte Art und Weise zu bekommen, gehen wir bei Giesing einfach mal pauschal von einer guten Wohnlage aus. Unter dieser Annahme ergeben sich im Wohnungssegment folgende Preise (jeweils +/-20%): für Neubauobjekte Quadratmeterpreise um die EUR 7.400 EUR, 80er Jahre Quadratmeterpreise um die 5.750 EUR, 60er/70er Baujahre ähnlich."Alleine die Neubauaktivität in Obergiesing zeigt, wie aktiv der Immobilienmarkt in Obergiesing ist. Der Trend, zentral in der Stadt zu wohnen, ergreift auch von Obergiesing Besitz, was durch die zentrale Lage, die gute Verkehrsanbindung und Infrastruktur völlig gerechtfertigt ist", so Immobilienmakler Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.Quellen: muenchen.de; Immobilienpreise bzw. Quadratmeterpreise: Statistikprogramm IMV Marktdaten GmbH, Jahresbericht 2016 des Gutachterausschusses München. Analyse Immobilienmakler-Büro Fischer, München; Der Immobilienbericht kann nur als allgemeine Richtschnur angesehen werden und ist kein Ersatz für eine professionelle Wertermittlung durch Sachverständige oder Immobilienmakler München Giesing. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.



Bildinformation: Rainer Fischer