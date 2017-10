Behalten Sie den Überblick im Messe-Dschungel

Wer als Unternehmen erfolgreich sein will, muss seine Kunden pflegen. Tipps für eine optimale Kundenorientierung erhalten Verantwortliche wieder auf den B2B Days, die am 17. und 18. Oktober in Würzburg stattfinden - auf B2B Markenkonferenz und B2B Marketing-Kongress dreht sich alles um die Bedürfnisse der Kunden.Zur umfassenden Kundenpflege gehört natürlich auch, möglichst nah beim Kunden zu sein. Zum Beispiel auf Messen und Ausstellungen. Für viele Unternehmen gleicht die Planung einer Messepräsenz einer Tour durch den Dschungel. Auswege und Lösungen bieten hier Spezialisten wie die Clip GmbH, einer der renommiertesten Anbieter von Messe- und Display-Systemen in Deutschland. Das Düsseldorfer Team konzipiert seit rund drei Jahrzehnten maßgeschneiderte Messestände als professionelle Instrumente der Kundenpflege."Was sind heute die wirklich wichtigen Touchpoints für Ihre Kunden?" fragt der diesjährige B2B Marketing-Kongress in Würzburg. Für zahllose Markenverantwortliche lautet die Antwort darauf: Wichtig ist auch in Zeiten kollektiver Vernetzung die Präsenz auf Messen und Ausstellungen - von international bis regional.Damit ein Messeauftritt kein Abenteuer wird und der Messe-Dschungel sich schnell lichtet, gestaltet die Clip GmbH individuelle Stand-Lösungen. Die Bandbreite reicht dabei vom kompakten Infostand mit Displays und Stellwänden bis hin zum großen Messeauftritt mit umfangreicher Technik.Ausgesprochen flexible Lösungen aus dem Haus Clip sorgen in den Messehallen für repräsentative Visitenkarten der Unternehmen. Neben mobilen Messesystemen gehört die gesamte Service-Bandbreite zum Portfolio der Clip GmbH, inklusive 3-D-Standdesign, Aufbau und Lagerung der Messestände.Wie bereits viele namhafte Kunden von den Clip-Ideen profitieren, zeigen die Spezialisten den Entscheidern auf den B2B Days in Würzburg - mit ihrer Präsentation im auffälligen Dschungel-Design. Wer darüber hinaus mehr erfahren möchte, den lädt die Clip GmbH zu einer individuellen Präsentation in den firmeneigenen Showroom in Düsseldorf ein.Weitere Informationen: www.clip.de



Bildinformation: Messestand Clip GmbH