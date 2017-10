Bridal Fashion Week Monique Lhuillier Collection & Bliss FW18

MONIQUE LHUILLIER COLLECTION INSPIRATION:Für die modebewusste Braut hat Kevin Hughes, Moroccanoil Artistic Director, in der Bridal Collection von Monique Lhuillier einen einfachen, lockeren, tief-angesetzten Knoten kreiert, der im Gegensatz zu den aufwändigen Details der Kollektion steht.DER LOOK: Monique Lhuillier Collection-Für die perfekte Styling-Basis eine kleine Menge Moroccanoil Treatment in das noch feuchte Haar einarbeiten. Das macht das Haar geschmeidiger und sorgt für langanhaltenden Glanz.-Lose Strähnen und Frizz mit Moroccanoil Hydrating Styling Cream glätten.-Mit der Moroccanoil 25mm Boar Bristle Round Brush föhnen.-Einen Mittelscheitel ziehen und das Haar zu einem niedrig angesetzten Pferdeschwanz binden.-Eine neue Schicht Moroccanoil Hydrating Styling Cream auftragen und den Pferdeschwanz zu einem kleinen lockeren Knoten binden. Mit Haarklammern befestigen.-Finalen Halt geben Moroccanoil Dry Texture Spray und Moroccanoil Luminous Hairspray Strong.MONIQUE LHUILLIER BLISS INSPIRATION:Für die junge, eher verspielte Braut der Monique Lhuillier Bliss Bridal Collection schuf der Moroccanoil Artistic Director, Kevin Hughes einen Style mit texturierten, lockeren Wellen.Der LOOK: Monique Lhuillier Bliss-Für die perfekte Styling-Basis eine kleine Menge Moroccanoil Treatment in das noch feuchte Haar einarbeiten. Das macht das Haar geschmeidiger und sorgt für langanhaltenden Glanz.-Mit großzügig aufgetragenem Moroccanoil Dry Texture Spray sind die Locken griffiger und leichter formenbar.-Dann einen Mittelscheitel ziehen und großzügig Moroccanoil Perfect Defense als Hitzeschutz aufsprühen. Danach ca. 3 cm breite Partien mit einem Lockenstab in jeweils gegensätzlicher Richtung aufdrehen.-Mit dem Moroccanoil Detangling Comb zu lockeren, offenen Wellen kämmen.-Bei Bedarf Moroccanoil Dry Texture Spray für zusätzlichen Halt aufsprühen.-Abschließend mit Moroccanoil Luminous Hairspray Strong fixieren.Pressebilder: bit.ly/moi_lhuillier_fw18



