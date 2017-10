Arbeitsschutz digital: Virtuelle Unterweisungen live erleben

Die domeba distribution GmbH präsentiert ihre Compliance-Software-Lösungen vom 17. bis 20. Oktober auf der A+A in Düsseldorf, dem größten internationalen Fachforum für Persönlichen Schutz, Betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Im Fokus stehen der systematische Arbeitsschutz und das Maßnahmenmanagement. Zu den Highlights gehört die Vorstellung eines Prototypen für mögliche virtuelle Unterweisungen, mit dessen Hilfe u. a. Gefahrenbereiche in Unternehmen an mobilen Endgeräten identifiziert werden können.Am Stand Nr. 10H59 in Halle 10 auf der A+A in Düsseldorf stellt das Kompetenzteam der domeba distribution GmbH die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der HSQE-Softwarelösungen von iManSys vor. Dazu gehören u. a. elektronische Unterweisungen und Schulungen, die Arbeitsmedizinische Vorsorge sowie das systematische Risikomanagement. Marktneuheit ist die Demoversion möglicher virtueller Unterweisungen. Mittels Virtual-Reality-Anwendungen können öffentliche und privatwirtschaftliche Räume simuliert und beispielsweise potentielle Gefahrenquellen für Mitarbeiter und Fremdfirmenbesucher dargestellt werden. Auch entsprechende Unterweisungsinhalte lassen sich in die virtuellen Umgebungen einpflegen. Matthias Domes, Geschäftsführer bei domeba, erklärt: „Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen wird zunehmend vom Markt gefordert und ist in vollem Gange. In puncto Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wollen wir hier weitere neue Maßstäbe setzen.“Weiteres Projektziel ist die Vermittlung der komplexen Themeninhalte des Arbeits- und Gesundheitsschutzes durch spielerische Elemente (z. B. Gewinnspiele und Ranglisten). Mit der Kombination aus klassischen Lerninhalten und 3D-Visualisierungen sowie Gamification-Konzepten des E-Learning soll das Produktportfolio der domeba weiter ausgebaut werden.



Bildinformation: Die domeba-Experten stehen für Beratungen bereit (Bild: domeba distribution GmbH)