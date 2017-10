Heutiger Lebensstil kann Lebensqualität mindern – Vitalstoff-Versorgung könnte eine Ursache sein

Es ist kaum vorstellbar. Aber in unserem Wohlstandsland Deutschland, in dem keiner im klassischen Sinne hungern muss, gibt es tatsächlich eine Minderversorgung an wichtigen Vitalstoffen, zu denen Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe gehören. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und hängen häufig mit unserem heutigen Lebensstil und natürlich auch der alternden Bevölkerung zusammen. Allerdings können die Folgen einer Minderversorgung mit Vitalstoffen gravierend für Gesundheit und Lebensqualität sein. Um dieser potentiellen Minderversorgung zu begegnen, ist es offensichtlich nicht ausreichend an die Bevölkerung zu appellieren, mehr Obst und Gemüse zu essen. Wären die Apelle erfolgreich, hätten wir das Problem mit der Minderversorgung gerade bei älteren Menschen nicht. Was ist also zu tun?Natürlich ist es für die Gesundheit das Beste, seinen Bedarf an Vitalstoffen zu wesentlichen Teilen aus den natürlichen Nahrungsmitteln, also insbesondere frischem Obst und Gemüse zu beziehen. Reicht das nicht aus oder ist es dem einen oder anderen schlicht zu mühselig immer frisches Obst und Gemüse zu zubereiten, können bedarfsorientiert für spezifische Ansprüche Ergänzungen mit Vitalstoffen vorgenommen werden. Entsprechende Produkte, die sich an spezifischen Beschwerdebildern orientieren, werden durch Navitum Pharma zur Verfügung gestellt. Ausführliche Information und wissenschaftliche Hintergründe zu den Produkten gibt es auf der neu gestalteten Webseite des Unternehmens unter http://www.navitum.de Aus folgenden aktuellen Produkten kann der gesundheitsbewusste Anwender wählen:OmVitum – Rein pflanzliche Omega-3-Fettsäuren aus Bio-Leinöl in VegicapsVasoVitum – Pflanzenkraft aus mikronisierten Zitrusflavomoiden für gesunde VenenMemoVitum - Anti-Aging mir 18 studiendokumentierten Vitalstoffen für geistige FitnessArtVitum - Natürliche Gelenkbausteine in studiendokumentierter Dosis bei Gelenkverschleißafterbiotic – Spezielles Probiotikum in rein pflanzlichen Kapseln unterstützt die DarmfloraProVitum – Studiendokumentierte Vitalstoffe in pflanzlichen Kapseln für den MannNavitum Pharma GmbHAm Wasserturm 2965207 WiesbadenTel: 0611-18843740FAX: 0611-18843741



