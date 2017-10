HUCK verbindet Handwerk mit Ästhetik

Architektur ist von der Wechselbeziehung zwischen Mensch, Zeit und Raum geprägt. HUCK Seiltechnik schafft ein unverwechselbares Erleben mit Seil- und Netz-Landschaften - ob im Wald, Stadtumgebung, am Meer, in luftiger Höhe, innen oder außen. "Wo auch immer etwas Einzigartiges entstehen soll, das Kleinkinder, Kinder in ihrer Jugend und auch Menschen im Erwachsenenalter fordert und fördert, ist HUCK der kompetente Partner", so Wolfang Keiner von HUCK Geschäftsleitung.Damit Betreiber von Spiellandschaften und Kletteranlagen so richtig Eindruck machen können, und das nicht nur auf den ersten, sondern ebenfalls den zweiten und allen folgenden Blicken, "legen wir stets eine ästhetische Glanzleistung hin. Ob perfekt eingebunden in die Natur und Umgebung, farbenfroh gestaltet, um Kinderherzen höher schlagen zu lassen, in außergewöhnlichen Höhen - wir nehmen die Herausforderung an", erklärt Keiner weiter.Damit die vielfältigen Möglichkeiten von Spielerlebnis garantiert sind, setzt HUCK mit einer Kombination aus Standard-Komponenten und speziell entwickelten Lösungen auf absolute Individualität. "Mit unserem Know-how und unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Seil- und Netz-Spielgeräte bekommen Kunden bei uns Service nach Maß, mit dem Ideen qualitativ hochwertig und langlebig Gestalt annehmen."Die maßgeschneiderten Spiellösungen punkten nicht nur in Sachen Individualität, Qualität und Langlebigkeit. Auch die Montagefreundlichkeit und der Service der HUCK Seiltechnik überzeugt. Mehr zum Thema erfahren Sie auf der neuen Website unter: www.architekten-huck.de



Bildinformation: HUCK Seiltechnik als kompetenter Partner für Architekten