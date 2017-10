Schlank in den Herbst mit myLINE

Wenn es zum Kinderspiel wird, sein Wunschgewicht zu erreichen, dann muss es sich wohl um die myLINE-Wunschgewichtswochen handeln. Noch bis 15.11.2017 können Sie sich Ihren

EUR 43,- *Startvorteil* sichern: Das bedeutet, dass myLINE Ihnen die halbe Beratungspauschale schenkt. Außerdem gibt es eine myLINE-Gemüsesuppe für die kalten Tage dazu.



Ein neues Abnehmkonzept

Sie wollen gesund und nachhaltig abnehmen? Sie haben diverse Diäten erfolglos ausprobiert? Dann haben wir die Lösung für Sie: myLINE hat gemeinsam mit Diätologen und Experten der medizinischen Universität Graz ein "Schritt-für-Schritt"-Abnehmkonzept entwickelt - ein Konzept dessen Erfolg nicht nur wissenschaftlich belegt ist, sondern auch ein einzigartiges Abnehmprogramm inkludiert. Neben der individuell abgestimmten Betreuung und den regelmäßigen BIA-Messungen, die konkreten Aufschluss über den Fett-, Muskel- und Wasseranteil des Körpers geben, hilft myLINE Ihnen dabei, Ihre Ernährungs- und Bewegungsmuster positiv zu verändern.



Abnehmen mit myLINE

myLINE unterstützt Sie nicht nur dabei einen gesunden Lifestyle zu entwickeln oder wiederzugewinnen, sondern hat speziell was die Ernährung betrifft hochwertige Mahlzeiten entwickelt, die das Abnehmen erleichtern. Der Vorteil: Sie müssen nicht auf Ihre Leibspeisen verzichten. Die myLINE-Mahlzeiten ersetzen ein einzelnes Gericht pro Tag und lassen sich somit leicht in den Alltag integrieren. Außerdem enthalten Sie alle wichtigen Nährstoffe, die der Körper braucht.



Bestätigter Erfolg

Neben der individuellen Beratung hat myLINE eine "DANACH-Phase" entwickelt. Diese bietet auch nach der erfolgreichen Beendigung des Programms die Sicherheit, das eigene Gewicht zu halten und somit nicht Gefahr zu laufen, einen Rückfall in alte Gewohnheiten zu erleiden.

Über 150.000 Teilnehmer haben das Abnehmprogramm erfolgreich absolviert. Sie haben ein neues Lebensgefühl erhalten, eine schlanke Zukunft vor sich und bestätigen so den Erfolg des Ernährungskonzeptes.



Den Schritt wagen

Nutzen Sie den *Startvorteil* von EUR 43,- und starten Sie noch heute durch: in ein schlankes Leben, zu einem neuen Ich und zu einem wiedergewonnenen Selbstbewusstsein.



Anmerkung:

(Keine Barablöse oder Kombination mit anderen Aktionen möglich.)

Dieser Werbebericht richtet sich ausschließlich an Teilnehmer/Innen in Österreich.