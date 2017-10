Neues Skillsoft Compliance-Kursportfolio ermöglicht Unternehmen bessere Mitarbeiter-Sensibilisierung und effektivere Schulung

Düsseldorf, 9. Oktober 2017 - Verschärfte gesetzliche Richtlinien erhöhen den Druck auf Unternehmen, Compliance-Themen zeitnah umzusetzen und ihren Mitarbeitern das entsprechend erforderliche Wissen zu vermitteln. Um Organisationen bei dieser Aufgabe noch besser zu unterstützen, hat der Digital Learning-Anbieter Skillsoft sein komplettes Compliance Portfolio und die betreffenden Lerninhalte neu gestaltet. Auf der Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse aus der Hirnforschung hat das Unternehmen maßgeblich erfolgskritische Lernfaktoren abgeleitet und setzt diese nun mit neuem Design, ansprechenden Inhalten und innovativer Didaktik technologisch um. Ziel ist es, Mitarbeitern in Organisationen aller Art ein besseres Verständnis für das hochsensible Thema Compliance zu vermitteln und ihnen die nötigen Fähigkeiten an die Hand zu geben, um sie bei der regelkonformen Umsetzung stärker mit einzubinden.Wie die moderne Hirnforschung bestätigt, müssen für eine optimale Lernerfahrung insbesondere drei Faktoren adressiert werden: Relevanz, Bedeutung und Emotion. Mitarbeiter sollen demnach anhand der Gestaltung und der Inhalte digitaler Lernkurse die Relevanz eines Themas für sich erkennen und dessen Bedeutung einschätzen können. Die emotionale Ansprache spielt dabei eine maßgebliche Rolle im Hinblick auf die thematische Sensibilisierung und die individuelle Lernmotivation.Diese wissenschaftlich-psychologischen Ansätze integriert Skillsoft im Rahmen seines Compliance Solutions Programms. Mithilfe der Gestaltung durch erstklassige Schriftsteller, Animationszeichner, Schauspieler und Moderatoren bieten die neuen, multimodalen Inhalte eine fesselnde und stark kontextbezogene Lernerfahrung in HD-Qualität. Die Verknüpfung der Aspekte "kognitives Lernen" und "emotionales Erleben" soll sowohl das Lernverhalten jedes Mitarbeiters als auch mithin die gesamte Unternehmens-Performance nachhaltig verbessern."Angesichts der Dynamik und Komplexität der globalen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist Compliance heute ein entscheidender Faktor für erfolgreiche Unternehmen", erklärt Andreas Rothkamp, Sales Director EMEA Global Accounts bei Skillsoft. "Unsere Lösungen vereinfachen die Umsetzung von Compliance-Trainings auf globaler Unternehmensebene und bieten Organisationen ein leistungsstarkes Portal für unternehmensweit einheitliches Lernen."John Heyman, Director Content Development & Delivery der Unisys University erläutert den Nutzen des Skillsoft Compliance-Programms: "Viele unserer Partnerschaften mit Technologieunternehmen erfordern die Zertifizierung eines bestimmten Prozentsatzes unserer Mitarbeiter. Das Skillsoft Compliance Solutions Training hilft uns, dieser Verpflichtung nachzukommen. Durch die Verfügbarkeit der Inhalte über unser Learning Management System sparen wir darüber hinaus viel Zeit und Geld im Vergleich zu klassischen Präsenzschulungen. Wir freuen uns darauf, dieses erfolgreiche Programm auf Basis des neuen Skillsoft Compliance Trainings fortzusetzen."Skillsoft Compliance-Trainings umfassen die Themenfelder Recht, Arbeits- und IT-Sicherheit, Gesundheit und Umwelt. Sämtliche Inhalte werden von renommierten Anwaltskanzleien und sachverständigen Partnern entwickelt und überprüft. Weltweit nutzen heute über 1.600 Unternehmen das Compliance Lösungsportfolio des Digital Learning-Spezialisten. Die Bibliothek umfasst mehrere tausend Kurse und Videos zu 475 relevanten Rechts- und Sicherheitsthemen in 32 Sprachen.Zusätzlich sind vorproduzierte Kurse mit lokalisierten Inhalten und entsprechender Übersetzung verfügbar, um insbesondere international operierenden Skillsoft-Anwendern eine sofortige Nutzung der Inhalte zu ermöglichen. Die Themenpalette wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert, wie das Beispiel des kürzlich veröffentlichten Kurses zur Belästigungs- und Mobbing-Prävention verdeutlicht.Weitere Informationen zum Compliance-Trainings Portfolio von Skillsoft sind erhältlich unter: www.skillsoft.com/compliance-training



Bildinformation: Andreas Rothkamp: "Globale Rahmenbedingungen machen Compliance zum entscheidenden Faktor." (Bildquelle: @ Skillsoft)