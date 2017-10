Schalterprogramm Gira TX_44: Design für innen und außen

In Sachen Wohndesign ist die moderne Elektrotechnik ein echter Trend-Setter. So sind heute optisch ansprechende Schalterprogramme eine schöne Selbstverständlichkeit in allen Wohnbereichen. Nicht in den Genuss einer solch attraktiven Elektro-Ausstattung kommen dagegen oft jene Räume im Haus, bei denen der Nutzen im Vordergrund steht: In Keller, Flur und Hobbyraum, in der Waschküche oder der Garage ist die Elektroinstallation nach wie vor eher funktional als ansehnlich.Speziell für diese Bereiche hat Gira eine Schalterserie entwickelt, die ihren Einsatzzweck nicht verleugnet und trotzdem höchste Ansprüche an ein anspruchsvolles Design erfüllt. Das Schalterprogramm Gira TX_44 fasziniert durch eine klare, reduzierte Formensprache, welche die Robustheit des Schalters bewusst zur Geltung bringt. Die technische Anmutung macht die Serie aber auch für den gehobenen Wohnraum interessant, etwa in einem modernen Loft, und zwar im Kontext zu unorthodoxen Materialien wie Metall, Sichtmauerwerk, Beton oder Glas.Auch außerhalb des Wohnbereichs vermag das Schalterprogramm Gira TX_44 markante Akzente zu setzen: in der Werkstatt, im Büro, im Ladengeschäft. Weil es zudem spritzwassergeschützt ist nach IP44, eignet es sich nicht nur für Innenräume, sondern auch draußen: für Terrassen, Balkone, Durchgänge, Hauswände und selbst im Garten. Flexibilität, Variabilität und Unempfindlichkeit machen diese Serie überall einsetzbar, auf jedem Untergrund und in jeder Umgebung, in der höhere Anforderungen an die Elektroinstallation gestellt werden.Mit dem Schalterprogramm TX_44 beweist Gira einmal mehr, dass Qualität, Sicherheit und Komfort auch schön sein können. Schon deshalb ist diese Serie nicht nur etwas für Bauherren oder Renovierer, sondern für alle, die sich zwischendurch mehr Design in die eigenen vier Wände holen wollen. Gira TX_44 ist in den Farben Reinweiß glänzend, Alu und Anthrazit erhältlich und kann mit vielen Einsätzen von Gira bestückt werden, von Schalterwippen und Steckdosen über Automatikschalter und Tastsensoren für das KNX-System bis hin zu zahlreichen Audio- und Video-Modulen für die Türkommunikationr Codetastatur für die Türkommunikation. Wer wissen will, wie das Schalterprogramm Gira TX_44 oder die Türkommunikation im Design von Gira TX_44 aussieht und in räumlicher Umgebung wirkt, nutzt den Gira Designkonfigurator beziehungsweise den Gira Türkommunikations-Konfigurator. Weitere Informationen dazu und zu allen anderen Schalterprogrammen von Gira gibt es im Internet unter www.gira.de oder beim Elektromeister vor Ort.Weitere Informationen zum Produkt erhalten Ineressierte unter: www.gira.de/schalterprogramme/tx44.html Foto: Ulrich Beuttenmüller/Gira



