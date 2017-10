München, 10. Oktober 2017 - Wie erstellt man interessante Lerninhalte, die Mitarbeiter gerne nutzen? Diese und andere Fragen zum Thema "Informelle Lernangebote im Internet" beantwortet Saba, ein weltweit führender Anbieter cloudbasierter intelligenter Talentmanagementlösungen, in einem Webinar am 18. Oktober 2017. Zusammen mit dem Anbieter für Online-Nachhilfe TheSimpleClub geht Saba der Frage nach, wie man modernes Lernen heute definiert und wie sich Personalabteilungen darauf vorbereiten können.Im Webinar zeigen Alexander Giesecke und Nicolai Schork, Geschäftsführer von TheSimpleClub, wie sie Online-Videos konzipieren, um Schülern auf unterhaltsame Weise Wissen zu vermitteln. So entstehen Lerninhalte, die gerne genutzt werden. Die Erfahrungen von TheSimpleClub sind also auch für Personalverantwortliche sehr interessant. Außerdem stellt das Webinar Saba Discovery vor. Mit diesem einfachen, browser-basierten Bookmarklet finden Mitarbeiter unkompliziert informelle Lernangebote im Internet, die sie mit Kollegen teilen und zu individuellen Lernplänen zusammenfügen können. Damit eignen sich Mitarbeiter eigenständig neues Wissen durch Blogs, Podcasts oder Online-Videos an.In dem Webinar, das am 18. Oktober 2017 von 11 bis 12 Uhr stattfindet, erfahren Personalentscheider und Executives in HR und IT:-Wie man interessante Lerninhalte erstellt.-Was man mit einem modernen LMS und Talent Management Tool umsetzen kann.-Wie Lernen und Talent-Entwicklung heute und zukünftig definiert werden.-Wie sich Lernen zukünftig verändert.Die Anmeldung für das Webinar erfolgt unter: www.managementcircle.de/seminar/lernen-in-der-wildnis-informelle-lernangebote-im-internet.html



Bildinformation: Lernen in der Wildnis - Saba und TheSimpleClub informieren in Webinar über die Zukunft des Lernens