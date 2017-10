Käuferle präsentiert das "Tor des Monats Oktober"

Die Käuferle GmbH & Co. KG stellt das aktuelle "Tor des Monats Oktober" vor. Der Hersteller von Toren, Trennwänden, Fenstern und Türen baute ein nicht-ausschwenkendes Kipptor NA im Markuspfad in Essen ein. In die Toranlage wurde eine ansichtsgleiche Schlupftür integriert. Bei geöffneter Tür unterbricht ein Sicherungsschalter den Steuerstrom, damit sich das Tor in dieser Zeit nicht bewegt.Die Toranlage misst etwa 3,0 mal 2,2 Meter und ist Zugang zu einer Tiefgarage. Das Garagentor ist mit einem Aluminium-Lochblech gefüllt, das eine optimale natürliche Belüftung der Tiefgarage ermöglicht. Das Kipptor NA schwenkt beim Öffnen und Schließen nicht über die Torebene hinaus. Die Anlage gefährdet so weder Fußgänger noch Fahrradfahrer und Autos können näher an die Garage heranfahren, während sich das Tor öffnet. Mit seiner hohen Laufruhe ist das Tor außerdem ideal für den Wohnungsbau - selbst mehrmaliges Öffnen und Schließen stört die Anwohner nicht.



Bildinformation: (Bildquelle: Käuferle)