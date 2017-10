Neuer Personalleiter bei DSV

Pressemitteilung von DSV

Bremen, 10. Oktober 2017. Jörg Rössler besetzt seit dem 01. Oktober 2017 den Posten des HR Directors beim Transport- und Logistikdienstleister DSV in Krefeld. Damit löst er seine Vorgängerin Kerstin Wrobel ab, die das Unternehmen verlässt.



Mit Jörg Rössler setzt DSV einen erfahrenen HR Experten für die Personalleitung der DACH-Region innerhalb der drei Divisionen Road, Air & Sea und Solutions ein. Der 47-Jährige ist mit dem Unternehmen vertraut, schließlich war er bereits von 2010 bis 2014 für den dänischen Logistiker in dieser Position tätig. Nun kehrt Rössler zu DSV zurück und verantwortet unter anderem die strategische Ausrichtung der HR Prozesse, das Recruiting, das Bewerbermanagement sowie Maßnahmen zur Personalentwicklung und Nachwuchsförderung.



Zuletzt war Rössler drei Jahre als Geschäftsbereichsleiter Human Resources bei der TX Logistik AG tätig. Zu seinen Aufgabenschwerpunkten zählten hier die Organisationsentwicklung sowie die Etablierung von Talentmanagement-, Nachfolge- und Bindungsprogrammen für unterschiedliche Mitarbeitergruppen. Neben seiner vierjährigen Tätigkeit bei DSV bringt Rössler zudem Know-how aus seiner Anstellung bei TNT Express Deutschland mit, wo er über sieben Jahre unterschiedliche Personalfunktionen verantwortete.



Der gelernte Versicherungskaufmann, Diplom Betriebswirt (FH) und Master of Arts (Personalentwicklung) verfügt über 19 Jahre Berufserfahrung im Personalbereich. Mit seiner umfassenden Expertise im strategischen als auch operativen Personalmanagement leitet Rössler ab sofort das 16-köpfige HR Team am Krefelder DSV Standort.



DSV A/S ist ein globaler Transport- und Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Hedehusene (Dänemark), der professionelle Gesamtlösungen für alle Dienstleistungen der modernen Transport und Lagerlogistik bietet. Mit eigenen Niederlassungen und Büros ist DSV in mehr als 80 Ländern und sechs Kontinenten aktiv.



