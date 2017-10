Paul Roll wird Senior Advisor der MEININGER Hotels in Frankreich

Pressemitteilung von rausch communications&pr





Paul ist eine versierte Führungspersönlichkeit, mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der operativen und strategischen Unternehmensausrichtung in der Beherbergungs-, Reise- und Tourismusindustrie. Zu seinen letzten Positionen zählten President / CEO of ParisCityVision sowie Managing Director des L’Office du Tourisme und des Congrès de Paris.



Hannes Spanring, CEO der MEININGER Hotels sagt: “Paul hatte bereits zuvor eine starke Verbindung zu MEININGER und bringt eine Fülle internationaler Entwicklungserfahrungen mit ins Unternehmen. Das, zusammen mit seinem tiefen Verständnis für Geschäftstätigkeiten in Frankreich, ermöglicht es uns, für die Etablierung der Marke MEININGER besser aufgestellt zu sein, da wir unser Wachstum in wichtigen Ziel-Destinationen vorantreiben möchten.“



Über MEININGER Hotels:



MEININGER ist eine Tochtergesellschaft der Holidaybreak Ltd, den auf Bildungs- und Aktivurlaube in Europa spezialisierten Touristik-Konzern. Holidaybreak Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Prometheon Holdings (UK) Ltd, welche Teil der Cox & Kings Ltd ist. Cox & Kings Ltd ist an der National Stock Exchange, der BSE Ltd in Mumbai und der Luxembourg Stock Exchange gelistet.



MEININGER ist ein einzigartiges Hotelprodukt, welches den Service und Komfort eines internationalen Budgethotels mit einer außergewöhnlichen Ausstattung wie Gästeküche oder Game Zone kombiniert. Die zentrale Lage, qualitativ hochwertige Ausstattung und faire Preise begeistern Menschen allen Alters und jeder Herkunft. Mit der richtigen Portion MEININGER Humor und einem begeisterten Team werden die MEININGER Hotels mit ihren Gästen aus aller Welt zu einem echten Zuhause.



Die Zimmer reichen vom klassischen Doppelzimmer über private Mehrbettzimmer bis hin zum Bett im geteilten Mehrbettzimmer. Die Hotels sind an den jeweiligen Standort und Markt, den das Hotel bedient, angepasst. Das einzigartige und flexible Design eines jeden Hotels ermöglicht es verschiedene Zielgruppen, wie Schulgruppen, Familien, Individualreisende und Businessreisende gleichermaßen zu begeistern.



MEININGER betreibt derzeit 17 Hybrid Hotels in Europa mit insgesamt 8.409 Betten in 11 europäischen Städten wie Amsterdam, Berlin, Brüssel, Frankfurt/Main, Hamburg, Kopenhagen, Leipzig, London, München, Salzburg und Wien. Verträge für 15 neue Hotels in Amsterdam, Berlin, Brüssel, Budapest, Genf, Heidelberg, Lyon, Mailand, München, Paris, Rom, Sankt Petersburg und Zürich wurden bereits unterzeichnet. MEININGER hat ambitionierte Wachstumspläne - dabei liegt der Focus nicht mehr nur auf Europe, es werden auch Möglichkeiten für eine Expansion nach Nordamerika und Asien geprüft.



Die MEININGER Gruppe erhielt beim Treugast Investment Ranking 2016 eine AA-Bewertung und hat ihren Hauptsitz in Berlin.





