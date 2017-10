Ökonomische und finanzielle Bildung für achte und neunte Schulklassen

Köln, 10.10.2017 – Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir – dieses alte Sprichwort bringen die Deutschen offenbar nicht mit den Themen Wirtschaft und Finanzen in Verbindung. Laut einer aktuellen YouGov-Befragung sprechen sich 72 Prozent der Bevölkerung für einen Lehrplan aus, der die Bereiche Finanzen, Geldanlagen und Wirtschaft an Schulen stärker einbezieht als bislang.Das Konzept des Bildungsprojektes FIT FÜR DIE WIRTSCHAFT setzt genau hier an. Die modular aufgebauten Themen reichen von der Erklärung ökonomischer Grundbegriffe im Wirtschaft-ABC über die Suche nach dem Traumberuf bis hin zum Umgang mit dem eigenen Geld. Zielgruppe sind die achten und neunten Schulklassen aller weiterführenden Schultypen. Bereits im Herbst 2002 starteten die IW JUNIOR gGmbH und die TARGOBANK Stiftung das Bildungsprojekt mit einer Pilotphase.In diesem Herbst startet FIT FÜR DIE WIRTSCHAFT in das 15. Projektjahr. Bis heute haben über 50.000 Jugendliche in ganz Deutschland mitgemacht. Allein 2017 sind rund 40 Schulklassen dabei, darunter aus Ansbach, Aschaffenburg, Düsseldorf, Duisburg, Kassel, Köln, Mettingen, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, München und Villingen-Schwenningen.„Das Projekt kommt bei den Jugendlichen, die daran teilgenommen haben, sehr gut an. 90 Prozent haben nach dem Projekt sogar ausdrücklich noch mehr Wirtschaftsthemen für den weiteren Unterricht gewünscht“, sagt Miriam Reitz, Leiterin des Projektes.Das Besondere am Projekt ist der Praxisbezug: Gemeinsam mit dem Lehrer gestalten Mitarbeiter der TARGOBANK als ehrenamtliche Wirtschaftstrainer den Unterricht im Projektzeitraum. „Zusammen mit dem Lehrer erarbeitet jeder Wirtschaftstrainer einen Unterrichtsplan, der individuell auf den Lernstand, die Interessen und die Bedürfnisse der einzelnen Schulklasse abgestimmt ist“, erläutert Reitz.Das Feedback der Teilnehmer ist eindeutig: Fast alle Jugendlichen geben am Ende des Projekts an, Wirtschaft besser zu verstehen. So schreibt eine Teilnehmerin: „Bei dem Projekt haben wir viel über unsere Zukunft geredet. Dinge, die man später gebrauchen kann, zum Beispiel etwas mit Geld, wie man eine Bewerbung schreibt und wie es in einer Bank läuft.“ Die Arbeit der Wirtschaftstrainer stößt bei den teilnehmenden Schulklassen und deren Lehrern auf eine sehr positive Resonanz. Die teilnehmenden Lehrer bescheinigen den Wirtschaftstrainern in der Befragung ein gutes Gespür bei der Vermittlung komplexer Themenfelder. Alle Lehrkräfte stimmen der Aussage zu, die Trainer bereiteten die Inhalte interessant auf und hätten Abwechslung in den Unterricht gebracht.„Die Wirtschaftstrainer ermöglichen den Jugendlichen einen ungewohnten und damit spannenden Einblick in die Wirtschafts- und Finanzwelt. Diese Einblicke in die Berufswelt sind für Jugendliche besonders wertvoll, denn so können sie Perspektiven für ihre Zukunft entwickeln“, sagt Miriam Reitz. Die meisten Jugendlichen zeigen sich in der Befragung überzeugt, dass ihnen die Teilnahme künftig weiterhelfen wird und empfehlen das Projekt auch ihren Mitschülern.FIT FÜR DIE WIRTSCHAFTFIT FÜR DIE WIRTSCHAFT ist ein bundesweites Wirtschaftstraining für Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klasse, das auf einem modularen Unterrichtskonzept beruht. In vier bis fünf Doppelstunden vermittelt ein ehrenamtlicher Wirtschaftstrainer der TARGOBANK aus der Region an Hand von aktuellen, kostenfreien und werbefreien Materialien praxisnah Wirtschafts- und Finanzwissen. Seit 2003 nahmen an dem Projekt über 50.000 Jugendliche bundesweit teil. Das Projekt ist von der Standortinitiative "Land der Ideen" im Wettbewerb "365 Orte im Land der Ideen" als "Ausgewählter Ort 2012" ausgezeichnet worden.Über TARGOBANK StiftungDie TARGOBANK Stiftung mit Sitz in Düsseldorf ist eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts. Die 1986 gegründete Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, das Verständnis der Menschen in Deutschland für ökonomische Zusammenhänge und finanzielle Grundlagen zu verbessern. Ein grundlegendes ökonomisches und finanzielles Verständnis sind in der Gesellschaft eine Kernkompetenz für ein selbstbestimmtes Leben und haben eine herausragende Bedeutung für die Chancengerechtigkeit in der Bundesrepublik Deutschland. Zu häufig kommt dieses Verständnis in Bildungseinrichtungen und Elternhäusern zu kurz. Hier setzt die TARGOBANK Stiftung mit den von ihr unterstützten Projekten an.Weiterführende Informationen: www.targobank-stiftung.de Über IW JUNIOR gemeinnützige GmbHDie IW JUNIOR gemeinnützige GmbH steht für ökonomische und finanzielle Bildung mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch. Als Teil des Verbundes des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln und seiner Tochtergesellschaften bietet die IW JUNIOR ein umfangreiches und breit gefächertes Angebot an Programmen zur Förderung der ökonomischen und finanziellen Bildung sowie der Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern.Weiterführende Informationen: www.fitfuerdiewirtschaft.de oder www.junior-programme.de