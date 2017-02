Kompetente psychologische Hilfe auf digitalem Weg

(fair-NEWS)

Graz, im Februar 2016 – Die Krankenstände aufgrund von psychischer Erkrankung steigen unaufhörlich, Depressionen und Burnout sind auf dem Weg Volkskrankheiten zu werden. Aufgrund schwieriger Kostenverfahren und langer Wartezeiten ist es kaum möglich kurzfristig Rat einzuholen. Das sechsköpfige Team um Instahelp-Gründer Martin Pansy hatte die Idee, hier Abhilfe zu schaffen – mit einem Angebot, das sofort zur Verfügung steht und sich ideal in den Lebensalltag integrieren lässt: digital, online- und app-basiert und somit über Medien verfügbar, die die meisten ohnehin täglich auf vielfältige Weise nutzen. Entstanden ist ein niedrigschwelliges, sehr sicheres und gleichsam hochprofessionelles Tool für psychologische Unterstützung, denn die Instahelp-Beratung erfolgt ausschließlich durch Klinische und Gesundheitspsychologen, sowie approbierte psychologische Psychotherapeuten und wird End-to-End verschlüsselt. Die Leistungen werden sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen angeboten, anfangs in Österreich und jetzt auch in Deutschland.Instahelp ist eine Marke der Insta Communications GmbH und wurde im Jahr 2015 in Österreich gegründet. Die Idee kam vom Team des erfolgreichen Company Builders Up to Eleven, dem Martin Pansy ebenso vorsteht. „Wir haben uns gefragt, warum es in Unternehmen zur gesundheitlichen Förderung meist nur physische, also Angebote für die körperliche Gesundheit der Mitarbeiter gibt“, erläutert Geschäftsführer Pansy. „Daher beschlossen wir, eine Plattform für psychologische Unterstützung zu schaffen – und zwar für eine unmittelbare Anwendung in digitaler Form. Ob Mitarbeiter oder Privatperson – den Nutzern sollte ein einfacher Zugang ohne Hürden wie Wartezeiten ermöglicht werden. Neben einer professionellen Beratung durch geschulte Experten war eine zuverlässige und vor allem sichere Plattform für uns entscheidend, da es um sehr persönliche und vertrauliche Angelegenheiten geht.”Ablauf der BeratungNach der Kontaktaufnahme erfolgt innerhalb von wenigen Minuten das Erstgespräch durch einen dafür ausgebildeten Instahelp Coach. In einem kostenlosen Chat wird der genaue Bedarf und weitere Anliegen des Ratsuchenden konkretisiert. Auf Basis des erkannten Themengebietes und der Präferenzen des Klienten schlägt Instahelp dann einen passenden Ansprechpartner aus dem Instahelp Psychologen-Pool vor. Die Beratung erfolgt chatbasiert, sicher und anonym via App über das Notebook, Tablet oder Smartphone. Darüber hinaus sind auch Audio- und Videoverbindungen möglich.Anonym und sicherInstahelp ist als plattformunabhängige HTML5 Web-Anwendung im Responsive Design und als nativ entwickelte App für Android und iOS verfügbar. Für die Übermittlung der Chat-Nachrichten in Echtzeit wird eine Web-Socket-Verbindung zwischen Client und Server hergestellt, die eine schnellere und persistentere Übertragung bietet als HTTP. Neben einer HTTPS Verschlüsselung der Datenübertragung wurde auch eine End-To-End Verschlüsselung umgesetzt. Das Passwort wird über ein Hashing-Verfahren unleserlich am Server gespeichert und zusätzlich mit einem einmaligen SALT verlängert. Die Inhalte können somit nicht in falsche Hände geraten und wären selbst im Falle eines Hacker-Angriffs nicht zugänglich.Komfort für den NutzerNeben der Software mit Rücksicht auf Datensicherheit wurde großer Wert auf eine angenehme Usability gelegt, für die mit einem ansprechenden Layout und intuitiv bedienbarer Oberfläche gesorgt wurde. Im Fokus steht natürlich der Nutzer selbt: Er kann sich von Beginn an gut aufgehoben fühlen und erhält eine individuell auf ihn zugeschnittene Beratung. Dabei steht für Instahelp die Qualität an oberster Stelle, was sich zum Beispiel durch die enge Zusammenarbeit mit dem eigenen Beirat sowie der Partnerschaft mit der Sigmund Freud Universität in Wien (SFU) widerspiegelt, die auch einen für die Instahelp-Psychologen speziellen Lehrgang entwickelte.Instahelp versteht sich als Mittel der Prävention, schneller Hilfe und geschulter Unterstützung. Ein Ersatz für eine psychologische Beratung beim Therapeuten will das Angebot nicht sein. Wenn die beratenden Psychologen den Eindruck gewinnen, dass eine persönliche Psychotherapie notwendig ist, so besprechen sie dies mit dem Klienten und helfen bei Bedarf auch bei der Suche nach der richtigen Therapieform. Somit ergibt sich also durch die Leistungen der Plattform eher eine zusätzliche Anlaufstelle und zwar für diejendigen, die vor Ort-Beratung nicht in Anspruch nehmen möchten oder können.Weitere Informationen zu technischen Hintergründen sowie zum Datenschutz erhalten Sie hier: Instahelp-Datensicherheit.pdf



Bildinformation: Kompetente psychologische Hilfe auf digitalem Weg