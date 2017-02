Göttinger Hausverwaltung mit neuer Marke

(fair-NEWS)

Mit der Marke Immo2Stay bündelt die Göttinger Hausverwaltung seit Mitte Februar ihre Kompetenzen im Bereich des professionellen Immobilienverkaufs. Im Unternehmensverbund mit der ProImmobilia GmbH betreut das Unternehmen mit Sitz im Göttinger Maschmühlenweg bundesweit rund 20.000 Verwaltungseinheiten. „Auch der deutschlandweite Kauf und Verkauf von hochwertigen Immobilien sind Schwerpunkte beider Verbundunternehmen, denen wir uns seit mehr als zehn Jahren verstärkt widmen. Mit Immo2Stay hat die Verkaufsabteilung der Göttinger Hausverwaltung und ProImmobilia GmbH nach über 1.000 verkauften Immobilien nun gewissermaßen ein eigenes Sprachrohr bekommen“, so GöHv-Geschäftsführer Christian Rathei.Jahrelange Erfahrung im professionellen ImmobilienverkaufWer mehr über die Marke Immo2Stay erfahren möchte, hat seit dem 15. Februar unter www.immo2stay.de auch eine professionelle Anlaufstelle im World Wide Web. Die eigenständige Website ist außerdem über die Internetpräsenz der Göttinger Hausverwaltung erreichbar und vermittelt den Kontakt zur Verkaufsabteilung des Unternehmens. Sie wird seit August 2016 von Caroline Noreik geleitet, die seit vier Jahren im Unternehmen tätig ist und in dieser Zeit wertvolle Erfahrungen im professionellen Immobilienverkauf sammeln konnte. Unterstützt wird sie seit Anfang des Jahres von ihrer Assistentin Mareike Fahrenholz, die in der Verkaufsabteilung der Göttinger Hausverwaltung zur Immobilienkauffrau ausgebildet wurde und daher bestens mit dem Unternehmen und seinen Kunden vertraut ist.Beide bringen ihre Kompetenzen erfolgreich in die Marke Immo2Stay ein und betreuen Kunden beim Kauf und Verkauf von Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäusern, Wohnanlagen, Gewerbeimmobilien und Grundstücken. „Unser Service reicht von der Werteinschätzung einer Immobilie über die professionelle Beratung bei Kaufpreis- und Vertragsverhandlungen bis hin zur Besitzübergabe – ein spannendes Aufgabenfeld, das wir mit Immo2Stay nicht nur als unsere Aufgabe, sondern auch als unsere Leidenschaft betrachten“, erklärt Abteilungsleiterin Caroline Noreik.Weitere Informationen über Immo2Stay unter www.immo2stay.de Autor: Göttinger Hausverwaltung



Bildinformation: Caroline Noreik und Mareike Fahrenholz. Quelle: Göttinger Hausverwaltung.