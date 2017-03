Der tolle Geruch im Lackraum

Pressemitteilung von Ehring GmbH

Schülergruppen besichtigen die Ehring GmbH

(fair-NEWS) Homberg/Efze. 62 Schülerinnen und Schüler der Carl Bantzer-Schule, Schwalmstadt besuchten kürzlich den Kindermöbelhersteller Ehring GmbH, um sich über die Ausbildung zum Schreiner zu informieren.



Nach einer Informationsrunde, in der die Ehring-Azubis Hanna, Bastian und Julian, sowie die Azubi-Botschafterin Emilia von ihrem Arbeitsalltag berichteten, wurden die jungen Besucher in mehreren Gruppen durch den Betrieb geführt.



Der Weg führte vom Verwaltungstrakt über den Maschinensaal, die Lackiererei bis zur Endmontage und dem Versandbereich. Anschließend standen die Auszubildenden für sämtliche anfallenden Fragen zur Verfügung.



Während der Führung stellten sich bei den interessierten Teenagern schnell Vorlieben heraus. „Mir hat die Endmontage am besten gefallen, weil man dort die Möbel nochmal richtig anpacken und mit ihnen arbeiten kann“, so der 16-jährige Hannes. Der 17-jährige Jonas hingegen war vom Maschinenpark und den computergesteuerten CNC-Maschinen begeistert, während Alesja und Anna, beide 16, vom „tollen Geruch im Lackraum“ schwärmten.





Führungen dieser Art gehören für die Auszubildenden der Ehring GmbH beinahe schon zum Alltagsgeschäft. Als auszubildender Betrieb vor Ort bietet der Kindermöbelhersteller regelmäßig Infoveranstaltungen und Rundgänge durch den Produktionsbetrieb an.



Interessierte Schulklassen und Bildungseinrichtungen können sich jederzeit bei Kathrin Corell unter der Telefonnummer 05681 / 99 13 22 oder per Mail unter k.corell@ehring.de melden und einen Termin vereinbaren.



Die Firma Ehring GmbH, auch bekannt als Ehring Markenmöbel, ist ein Möbelhersteller mit Sitz in Homberg (Efze). Das mittelständische Unternehmen plant, entwickelt und produziert Kindermöbel, Büromöbel, Sitzmöbel und Akustikelemente zur Geräuschdämmung in Büros. Die Kindermöbel werden in Partnerschaft mit der Aurednik GmbH aus Bessenbach an Kindergärten, Kinderkrippen und Schulen vertrieben. Außerdem betreibt die Firma Ehring seit November 2015 den Onlineshop ehring-shop.de, auf dem sie ein spezielles Sortiment an Kinder- und Spielmöbeln für Privatkunden anbietet.



Die Ehring GmbH wurde bereits zweimal in Folge für den Deutschen Mittelstandspreis nominiert. 2015 wurde das nordhessische Unternehmen mit dem Finalistenpreis der Oskar-Patzelt-Stiftung ausgezeichnet. Das gesamte Möbelsortiment wird mit mehr als 75 Mitarbeitern auf rund 8.000 qm Fläche produziert. Dabei kommt ein moderner, CNC-gesteuerter Maschinenpark zum Einsatz.



